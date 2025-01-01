Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Ersatzmutter

SAT.1Staffel 8Folge 1449
Folge 1449: Die Ersatzmutter

44 Min.Ab 12

Die zweifache Mutter Heidi soll versucht haben, das Kindermädchen Lena mit Rattengift zu töten. Ist Heidi wirklich so weit gegangen, weil sie glaubt, dass Lena sich gezielt in ihr Familienleben einmischt, um ihren Platz als Ehefrau und Mutter einzunehmen? Oder sagt sie die Wahrheit und die Tat ist nur Teil von Lenas Plan?

