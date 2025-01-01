Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der dritte Mann

SAT.1Staffel 8Folge 1457
Der dritte Mann

Richterin Barbara Salesch

Folge 1457: Der dritte Mann

44 Min.Ab 12

Vanessa wird beschuldigt, ihrem Verlobten Sven den Stiel eines Weinglases durch das Auge ins Hirn gerammt und ihn so getötet zu haben. Ist Sven bereits ihr drittes Opfer? Schließlich sind bereits ihre vorherigen beiden Ehemänner unter mysteriösen Umständen in den Flitterwochen ums Leben gekommen ...

