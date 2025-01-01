Richterin Barbara Salesch
Folge 1457: Der dritte Mann
44 Min.Ab 12
Vanessa wird beschuldigt, ihrem Verlobten Sven den Stiel eines Weinglases durch das Auge ins Hirn gerammt und ihn so getötet zu haben. Ist Sven bereits ihr drittes Opfer? Schließlich sind bereits ihre vorherigen beiden Ehemänner unter mysteriösen Umständen in den Flitterwochen ums Leben gekommen ...
