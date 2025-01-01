Richterin Barbara Salesch
Folge 1447: Anschlag auf Mafiaboss
44 Min.Ab 12
Michael ist angeklagt, dem schwerkriminellen Mafiaboss Juri Wadim gezielt einen tödlichen Herzschuss verpasst haben. Wollte der Kripobeamte mit dieser Tat gewaltsam Gerechtigkeit durchsetzen, weil er es nicht ertragen konnte, dass er Juri Wadim seit Jahren nicht verhaften konnte? Oder wollte ein Konkurrent aus dem Milieu ihn auf diese Weise loswerden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1