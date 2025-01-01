Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1447
Folge 1447: Anschlag auf Mafiaboss

44 Min.Ab 12

Michael ist angeklagt, dem schwerkriminellen Mafiaboss Juri Wadim gezielt einen tödlichen Herzschuss verpasst haben. Wollte der Kripobeamte mit dieser Tat gewaltsam Gerechtigkeit durchsetzen, weil er es nicht ertragen konnte, dass er Juri Wadim seit Jahren nicht verhaften konnte? Oder wollte ein Konkurrent aus dem Milieu ihn auf diese Weise loswerden?

SAT.1
