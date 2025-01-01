Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1463
44 Min.Ab 12

Weil Ellen davon überzeugt ist, dass Jan ihre Tochter Anne sechs Monate lang entführt hat, soll sie ihn niedergeschlagen und ihm mehrfach in die Genitalien getreten haben. Hat sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als sich so zu rächen? Konnte sie es nicht ertragen, dass der vermeintliche Entführer ohne Strafe davongekommen ist, weil Anne behauptet hat, dass nichts gegen ihren Willen passiert sei?

