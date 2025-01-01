Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Rache einer verzweifelten Mutter

SAT.1Staffel 8Folge 1452
Rache einer verzweifelten Mutter

Rache einer verzweifelten MutterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1452: Rache einer verzweifelten Mutter

44 Min.Ab 12

Pia soll Sylvie, die Ex-Freundin ihres Verlobten, in einen Weiher gestoßen und dabei zugesehen haben, wie sie ertrunken ist. War das wirklich die Rache einer verzweifelten Mutter? Nur wenige Stunden zuvor hatte Sylvie ihr mitgeteilt, dass sie und Pias Verlobter Stefan vor knapp einem Jahr Pias siebenjährigen Sohn angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen haben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen