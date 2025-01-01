Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Spezial: Du sollst nicht töten

SAT.1Staffel 8Folge 1467
Spezial: Du sollst nicht töten

Spezial: Du sollst nicht tötenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1467: Spezial: Du sollst nicht töten

44 Min.Ab 12

S P E C I A L: Die Schülerin Maria wird ermordet in der Kapelle eines Internats gefunden - ein scheinbar unlösbarer Fall. Richterin Barbara Salesch stellt unangenehme Fragen, ermittelt in Marias Vergangenheit und stößt dabei auf ein dunkles Geheimnis ...

