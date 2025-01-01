Richterin Barbara Salesch
Folge 1444: Vertrauensmissbrauch
44 Min.Ab 12
Björn soll Paula, die 16-jährige Tochter seiner Freundin Nadine, zu sexuellen Handlungen genötigt haben, als er mit ihr allein zu Hause war. Steht der 38-Jährige, der nebenberuflich eine Mädchenvolleyballmannschaft trainiert, wirklich auf Mädchen? Das behauptet zumindest seine inzwischen 18-jährige Ex-Freundin Gabriela.
