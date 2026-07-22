Das Leben von SHADOW030Jetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 17: Das Leben von SHADOW030
72 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Diesmal trifft Robin auf Shadow030. Im Märkischen Viertel in Berlin aufgewachsen, interessiert er sich in den 2010er-Jahren für Hip-Hop und wird selbst Rapper. Shadow030 hat mehrere Alben veröffentlicht und mit zahlreichen Künstlern wie Sido, Manuellsen oder Kontra K zusammengearbeitet. In seinem Programm „Licht am Ende des Tunnels“ arbeitet er mit Menschen an deren Fitness und Mindset. Bei ROBINS HOOD spricht Shadow030 über Sport als Energiequelle, Extrameilen im Leben und den Tod seiner Eltern. Außerdem verrät er, wie er sein Mindset trainiert und warum es seine größte Aufgabe im Leben ist, anderen Menschen zu helfen.
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Robins Hood - Das Leben von ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!