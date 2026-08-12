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Robins Hood - Das Leben von ...

das Leben von "Der Asiate"

Talk? Now!Staffel 1Folge 20vom 12.08.2026
das Leben von "Der Asiate"

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 20: das Leben von "Der Asiate"

61 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Diesmal trifft Robin auf Den Asiaten. Aufgewachsen in der Nähe von Bautzen kam er Ende der 90er-Jahre erstmals mit Hip-Hop in Berührung. In der Folge veröffentlichte Der Asiate zahlreiche Alben und machte sich auch durch die Teilnahme an Battle-Rap-Wettbewerben einen Namen. Bei ROBINS HOOD spricht Der Asiate über die schwere Krankheit eines seiner Kinder, Hip-Hop in Ostdeutschland und rassistische Erfahrungen in seinem Leben. Außerdem erklärt er, wie er über die AfD denkt und warum er manche seiner früheren Zeilen heute anders rappen würde.

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