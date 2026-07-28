ROBINS HOOD – Das Leben von JUJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 18: ROBINS HOOD – Das Leben von JU
85 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Diesmal trifft Robin auf Ju. Als Mitglied der Massiven Töne prägte der Stuttgarter deutschen Hip-Hop maßgeblich mit, schuf mit seinen Bandkollegen Hits wie „Cruisen“ und veröffentlichte Klassiker-Alben wie „Kopfnicker“. Bei ROBINS HOOD spricht Ju über den Weg der Massiven Töne, Umgang mit Druck und sein neues Projekt Knallersoundsystem. Außerdem verrät er, wie es zur Zusammenarbeit mit Takt32 kam und wie sein Leben in Portugal heute aussieht.
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Robins Hood - Das Leben von ...
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!