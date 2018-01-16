Können helfende Hände die "Main Street 22" noch retten?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Können helfende Hände die "Main Street 22" noch retten?
105 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 6
Mitten in Niedersachen, in dem beschaulichen Örtchen Garrel, betreibt Nadine Röstel seit einem Jahr das Restaurant "Main Street 22". Die ungelernte Gastronomin lebt mit ihrem eigenen Restaurant ihren Traum. Doch der entpuppt sich bald als Albtraum. Wenig Gäste, hohe Fixkosten und stetig wachsende Schulden. Eine absolute Katastrophe für die 38-jährige Restaurantbetreiberin. Doch der starke Wille und der große Familienzusammenhalt beeindrucken Frank Rosin ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins