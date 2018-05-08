"Rossini": Selbstüberschätzung und aggressives Verhalten halten die Gäste fernJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: "Rossini": Selbstüberschätzung und aggressives Verhalten halten die Gäste fern
84 Min.Folge vom 08.05.2018Ab 12
Seit knapp eineinhalb Jahren führt David Jaha den vermeintlichen Nobelitaliener "Rossini" im Dortmunder Klinikviertel. Doch die Geschäfte des 44-Jährigen laufen nicht so, wie sie sollen. Vor allem der schlechte Ruf des Ladens macht dem zweifachen Familienvater zu schaffen. Fehlende Einnahmen lassen den Schuldenberg wachsen. Da kann nur noch einer helfen: Sternekoch Frank Rosin.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins