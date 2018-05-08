Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Rossini": Selbstüberschätzung und aggressives Verhalten halten die Gäste fern

Kabel EinsStaffel 11Folge 6vom 08.05.2018
84 Min.Folge vom 08.05.2018Ab 12

Seit knapp eineinhalb Jahren führt David Jaha den vermeintlichen Nobelitaliener "Rossini" im Dortmunder Klinikviertel. Doch die Geschäfte des 44-Jährigen laufen nicht so, wie sie sollen. Vor allem der schlechte Ruf des Ladens macht dem zweifachen Familienvater zu schaffen. Fehlende Einnahmen lassen den Schuldenberg wachsen. Da kann nur noch einer helfen: Sternekoch Frank Rosin.

