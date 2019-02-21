Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Im "Seltenheit" sind Gäste und Einnahmen leider namensgemäß eine Seltenheit

Kabel EinsStaffel 11Folge 12vom 21.02.2019
84 Min.Folge vom 21.02.2019Ab 12

Dieses Mal verschlägt es Sternekoch Frank Rosin ins niedersächsische Städtchen Bramsche. Hier bangt Betreiber und Koch Marek Wolski (62) um seine Existenz. Er hat das Restaurant "Seltenheit" von seinem Sohn Kristian übernommen - samt aller Schulden. Ein weiteres Problem ist das fehlende Konzept: Denn von kroatischen Cevapcici bis hin zu spanischen Tapas gibt es hier alles - nur keine Gäste! Kann der Gastro-Experte die Existenz des Vater-Sohn-Duos retten?

