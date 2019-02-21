Im "Seltenheit" sind Gäste und Einnahmen leider namensgemäß eine SeltenheitJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 12: Im "Seltenheit" sind Gäste und Einnahmen leider namensgemäß eine Seltenheit
84 Min.Folge vom 21.02.2019Ab 12
Dieses Mal verschlägt es Sternekoch Frank Rosin ins niedersächsische Städtchen Bramsche. Hier bangt Betreiber und Koch Marek Wolski (62) um seine Existenz. Er hat das Restaurant "Seltenheit" von seinem Sohn Kristian übernommen - samt aller Schulden. Ein weiteres Problem ist das fehlende Konzept: Denn von kroatischen Cevapcici bis hin zu spanischen Tapas gibt es hier alles - nur keine Gäste! Kann der Gastro-Experte die Existenz des Vater-Sohn-Duos retten?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins