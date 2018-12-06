Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 11Folge 9vom 06.12.2018
Folge 9: Üble Überraschungen in der "Rodenhofklause" - Frank Rosin muss alles geben

83 Min.Folge vom 06.12.2018Ab 12

Mitarbeiterin Desiree (51) macht sich große Sorgen um ihre Chefin und gute Freundin Gloria (42), deren Traum vom eigenen Restaurant zu scheitern droht. Die Existenz der alleinerziehenden Mutter Gloria und ihrer Tochter Lea (14) steht auf dem Spiel! Höchste Zeit für den Gastro-Experten einzugreifen. Neben einem ungemütlichen Ambiente, unzumutbaren Arbeitsbedingungen in der Küche und einer wenig ansprechenden Speisekarte, erwarten Frank Rosin noch weitere üble Überraschungen.

