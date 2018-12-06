Üble Überraschungen in der "Rodenhofklause" - Frank Rosin muss alles gebenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 9: Üble Überraschungen in der "Rodenhofklause" - Frank Rosin muss alles geben
83 Min.Folge vom 06.12.2018Ab 12
Mitarbeiterin Desiree (51) macht sich große Sorgen um ihre Chefin und gute Freundin Gloria (42), deren Traum vom eigenen Restaurant zu scheitern droht. Die Existenz der alleinerziehenden Mutter Gloria und ihrer Tochter Lea (14) steht auf dem Spiel! Höchste Zeit für den Gastro-Experten einzugreifen. Neben einem ungemütlichen Ambiente, unzumutbaren Arbeitsbedingungen in der Küche und einer wenig ansprechenden Speisekarte, erwarten Frank Rosin noch weitere üble Überraschungen.
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins