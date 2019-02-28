Gibt es im Märchen-Restaurant "Grimms Hütte" ein Happy End?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 13: Gibt es im Märchen-Restaurant "Grimms Hütte" ein Happy End?
83 Min.Folge vom 28.02.2019Ab 12
Im Lokal "Grimms Hütte" in Ronshausen erwartet die Gäste ein Interieur rund um die Erzählungen der Gebrüder Grimm - doch das Ambiente ist alles andere als märchenhaft. Neben der verstaubten Frau Holle kauert der Froschkönig voller Spinnweben. Und so bleiben bei Betreiber Uwe Pfeiffer auch die Goldtaler aus ... Keine leichte Aufgabe für den Gastro-Experten Frank Rosin, denn ihn erwartet starker Gegenwind. Gibt es im Märchen-Restaurant ein Happy End?
