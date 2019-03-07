Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dem "Rinderstall" fehlt es in jeglicher Hinsicht an Struktur

Kabel EinsStaffel 11Folge 14vom 07.03.2019
85 Min.Folge vom 07.03.2019Ab 12

Rote Zahlen, keine Gäste, leere Tische? Diese Probleme kennt Betreiberin Doreen Werner mit ihrem Ausflugslokal "Rinderstall" nicht. Im Gegenteil: Es kommen nicht zu wenig Gäste, sondern zu viele! Das ist auch für Frank Rosin äußerst ungewöhnlich. Gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn versucht Doreen den gigantischen Ansturm an hungrigen Gästen zu bewältigen und ist dabei maßlos überfordert. Denn in jeglicher Hinsicht fehlt es an Struktur ...

Kabel Eins
