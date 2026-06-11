Rund ums Rad
Folge 85: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 11.06.2026
Der Steirer Jan Ritzer radelte neun Monate und 8400 Kilometer durch den Nahen Osten, traf inspirierende Menschen und hielt starke Momente mit der Kamera fest. Besonders beeindruckte ihn eine junge Afghanin, die trotz Taliban mutig heimlich Englisch unterrichtet. In Wien entsteht ein innovatives, vollelektrisches Schwerlastenrad, das die urbane Logistik revolutionieren und Städte leiser, sauberer und beweglicher machen soll. Bildquelle: ORF
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Rund ums Rad
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