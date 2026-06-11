Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund ums Rad

Rund ums Rad

ORF2Staffel 1Folge 85vom 11.06.2026
Rund ums Rad

Rund ums RadJetzt kostenlos streamen

Rund ums Rad

Folge 85: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 11.06.2026

Der Steirer Jan Ritzer radelte neun Monate und 8400 Kilometer durch den Nahen Osten, traf inspirierende Menschen und hielt starke Momente mit der Kamera fest. Besonders beeindruckte ihn eine junge Afghanin, die trotz Taliban mutig heimlich Englisch unterrichtet. In Wien entsteht ein innovatives, vollelektrisches Schwerlastenrad, das die urbane Logistik revolutionieren und Städte leiser, sauberer und beweglicher machen soll. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rund ums Rad
ORF2
Rund ums Rad

Rund ums Rad

Alle 1 Staffeln und Folgen