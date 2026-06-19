Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund ums Rad

Rund ums Rad

ORF2Staffel 1Folge 86vom 19.06.2026
Rund ums Rad

Rund ums RadJetzt kostenlos streamen

Rund ums Rad

Folge 86: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 19.06.2026

Der Grazer Bestatter Gerhard Hierz gestaltet Abschiede unkonventionell: Urnentransporte per Fahrrad und helle Kleidung sollen eine leichte, lebensnahe Atmosphäre schaffen. Trotz Vorgaben wie dem verpflichtenden Leichenwagen für Abholungen setzt er auf Entschleunigung und Nähe zur Natur. Kinderliedermacherin Kiri Rakete verbindet ihre Fahrradleidenschaft mit Musik und vermittelt Kindern spielerisch Werte zu Umwelt und Mobilität. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund ums Rad
ORF2
Rund ums Rad

Rund ums Rad

Alle 1 Staffeln und Folgen