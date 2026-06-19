Rund ums Rad
Folge 86: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 19.06.2026
Der Grazer Bestatter Gerhard Hierz gestaltet Abschiede unkonventionell: Urnentransporte per Fahrrad und helle Kleidung sollen eine leichte, lebensnahe Atmosphäre schaffen. Trotz Vorgaben wie dem verpflichtenden Leichenwagen für Abholungen setzt er auf Entschleunigung und Nähe zur Natur. Kinderliedermacherin Kiri Rakete verbindet ihre Fahrradleidenschaft mit Musik und vermittelt Kindern spielerisch Werte zu Umwelt und Mobilität. Bildquelle: ORF
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Rund ums Rad
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