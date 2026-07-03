Rund ums Rad
Folge 88: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 03.07.2026
Die Wiener Radpionierin Cenzi Flendrovsky kämpft Ende des 19. Jahrhunderts auf zwei Rädern um Freiheit und Sichtbarkeit. Sie fährt Rennen in Wien, Berlin und Triest, trägt praktische Kleidung und widersetzt sich den Rollenbildern ihrer Zeit. Autorin Petra Sturm macht ihr bewegtes Leben nun zur Graphic Novel. Außerdem wird dieses Mal die moderne Bikepolo-Szene in Graz, wo Tempo, Teamgeist und die Liebe zum Fahrrad im Mittelpunkt stehen vor den Vorhang geholt.
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Rund ums Rad
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