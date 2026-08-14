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Rund ums Rad

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ORF2Staffel 1Folge 94vom 14.08.2026
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Folge 94: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 14.08.2026

ORF-Kommentator Ernst Hausleitner findet am Attersee Ausgleich zu seinem reisereichen Berufsalltag. Am liebsten ist er mit Rennrad oder Mountainbike unterwegs und schätzt die Natur direkt vor der Haustür. Zudem geht es um das Salzburger Start-up Velovio, das innovative Fahrradmöbel entwickelt. Die modularen Radabstellplätze sollen sicher, platzsparend und attraktiv ins Stadtbild integriert werden und so die Nutzung des Fahrrads im Alltag fördern.

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