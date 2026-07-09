Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund ums Rad

Rund ums Rad

ORF2Staffel 1Folge 89vom 09.07.2026
Rund ums Rad

Rund ums RadJetzt kostenlos streamen

Rund ums Rad

Folge 89: Rund ums Rad

6 Min.Folge vom 09.07.2026

Beim Cycle Cinema Club wird Kino zum Gemeinschaftserlebnis: Der Strom für die Filmvorführung entsteht durch Muskelkraft auf umgebauten Fahrrädern. Das mobile Konzept tourt durch Wien und ganz Österreich und begeistert mit nachhaltiger Unterhaltung unter freiem Himmel. Außerdem im Fokus: "Bike & Style", drei Street-Trial-Athleten, die mit spektakulären Tricks auf urbanen Hindernissen zeigen, wie actionreich Mountainbikesport auch mitten in der Stadt sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund ums Rad
ORF2
Rund ums Rad

Rund ums Rad

Alle 1 Staffeln und Folgen