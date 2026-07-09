Rund ums Rad
Folge 89: Rund ums Rad
6 Min.Folge vom 09.07.2026
Beim Cycle Cinema Club wird Kino zum Gemeinschaftserlebnis: Der Strom für die Filmvorführung entsteht durch Muskelkraft auf umgebauten Fahrrädern. Das mobile Konzept tourt durch Wien und ganz Österreich und begeistert mit nachhaltiger Unterhaltung unter freiem Himmel. Außerdem im Fokus: "Bike & Style", drei Street-Trial-Athleten, die mit spektakulären Tricks auf urbanen Hindernissen zeigen, wie actionreich Mountainbikesport auch mitten in der Stadt sein kann.
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Rund ums Rad
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Copyrights:© Season 1: ORF 2