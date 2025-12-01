Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Der eingebildete Kranke

Der eingebildete Kranke

Sabrina ... total verhext!

Folge 15: Der eingebildete Kranke

20 Min.

Zum Leidwesen aller Hexen grassiert eine Zeigefinger-Erkältungswelle. Alle werden aufgefordert, Handschuhe zu tragen. Doch Sabrina hält sich nicht an die Vorsichtsmaßnahme, und sie wird krank: Ihr Finger wird immer länger und unansehnlicher. Zu allem Unglück überträgt sich Sabrinas Zauberkraft auch noch auf Mrs. Quick. Und diese legt plötzlich ein ungeheures Selbstbewusstsein an den Tag. Zelda und Hilda holen schließlich Dr. Brickman zu Hilfe.

