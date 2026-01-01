Sabrina ... total verhext!
Folge 7: Party Time
21 Min.
Bei Sabrina und den Tanten werden neue Möbel benötigt - und weil sie im anderen Reich bestellt werden, ist es kein Wunder, dass Sessel und Couch sprechen. Sabrina ist das gar nicht recht, denn sie möchte ihre Freunde zur Halloween-Party einladen. Zum Fest kommen eine Menge Leute, Stimmung aber kommt keine auf. Plötzlich aber fangen die Möbel zu sprechen an, und auch Kater Salem gibt Weisheiten von sich. Die Gäste halten dies für einen gelungenen Halloween-Spaß ...
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures