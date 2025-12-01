Sabrina ... total verhext!
Folge 9: Alles wie verhext
21 Min.
Harvey und Valerie sind zu Besuch - und werden eingeschlossen: Im ganzen Haus lässt sich keine Tür mehr öffnen. Die Verwandtschaft ist schuld. Man ist wütend auf Zelda und Hilda, weil die das Zauberbuch geerbt haben. Sabrina versucht zu vermitteln - vergeblich. Da taucht die tote Urgroßmutter persönlich auf und spricht ein Machtwort. Und plötzlich steht die neidische Verwandtschaft dumm da. Sabrina hat auch einen Wunsch, der ebenfalls nicht erfüllt wird: ein Auto.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures