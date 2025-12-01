Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 2Folge 9
Folge 9: Alles wie verhext

21 Min.

Harvey und Valerie sind zu Besuch - und werden eingeschlossen: Im ganzen Haus lässt sich keine Tür mehr öffnen. Die Verwandtschaft ist schuld. Man ist wütend auf Zelda und Hilda, weil die das Zauberbuch geerbt haben. Sabrina versucht zu vermitteln - vergeblich. Da taucht die tote Urgroßmutter persönlich auf und spricht ein Machtwort. Und plötzlich steht die neidische Verwandtschaft dumm da. Sabrina hat auch einen Wunsch, der ebenfalls nicht erfüllt wird: ein Auto.

