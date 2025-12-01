Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Die moderne Hexe

Paramount GlobalStaffel 2Folge 16
Die moderne Hexe

Sabrina ... total verhext!

Folge 16: Die moderne Hexe

21 Min.

Sabrina braucht unbedingt Nachschub an Energie: Sie will sich Springbohnen ziehen, die aussehen wie Smarties. Doch sie hat nicht das richtige Rezept zur Hand. Plötzlich steht ein hundert Meter hohes Bohnenspalier in ihrem Vorgarten. Als Harvey von den Smarties-Bohnen nascht, fliegt er das Bohnenspalier hinauf und landet bei einer bösen Hexe. Diese will Harvey mästen, um ihn dann zu verspeisen. Sabrina versucht alles, um ihren Freund zu retten.

Paramount Global
