Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Ein Nivellierer namens Roland

Paramount GlobalStaffel 2Folge 17
Ein Nivellierer namens Roland

Ein Nivellierer namens RolandJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 17: Ein Nivellierer namens Roland

21 Min.

Roland erklärt Sabrina, er habe den Beruf gewechselt: Er sei jetzt nicht mehr "Finder", sondern "Nivellierer". Das heißt: Wenn Sabrina etwas nimmt, nimmt er im Gegenzug etwas von ihr. Außerdem ist Roland immer noch sehr in Sabrina verliebt und will sie heiraten. Als Ken im Scherz behauptet, Sabrina hätte ihm sein Herz gestohlen, ist Roland sofort zur Stelle. Er stiehlt das Herz von Sabrina - zum Leidwesen von Harvey.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen