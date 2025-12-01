Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 20
22 Min.

Sabrinas größter Wunsch ist ein eigenes Auto. Zusammen mit ihrer Großmutter kauft sie einen Wagen. Wenig später verkauft Salem Sabrina einen tollen Sportwagen aus dem anderen Reich: Ein sprechendes Auto, und das kompliziert die Sache noch mehr. Als Valerie das Auto sieht, ist sie Feuer und Flamme. Sie bittet Sabrina, es ihr zu leihen. Und schon bald passieren die unglaublichsten Dinge ...

