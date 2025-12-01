Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina hat die Hosen an

Paramount GlobalStaffel 2Folge 6
Folge 6: Sabrina hat die Hosen an

22 Min.

Um das männliche Geschlecht zu ergründen, verwandelt sich Sabrina kurzerhand in einen Jungen. Als "Jack" findet sie heraus, dass Harvey sich mit Valerie treffen möchte. Aus Eifersucht kommt "Jack" ihm zuvor und lädt Valerie selbst ein. So erfährt er schließlich, dass Harvey sich nur mit ihr treffen will, um über Sabrina zu reden. Er gesteht ihr, wie sehr er Sabrina vermisst. Überglücklich über diese Neuigkeit, kann "Jack" es kaum erwarten, endlich wieder ein Mädchen zu sein ...

Paramount Global
