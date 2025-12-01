Sabrina ... total verhext!
Folge 26: Muttertag im anderen Reich
21 Min.
Sabrina steht vor einer schweren Entscheidung. Die Hexenregeln besagen Folgendes: Will sie ihre leibliche Mutter treffen, dann muss sie ihre magischen Kräfte aufgeben. Denn diese würden die Mutter in eine Wachskugel verwandeln. Außerdem muss sie entscheiden, mit wem sie ausgehen will - mit Harvey oder Dashiell? Auch Salem ist nervös: Er möchte ebenfalls seine Mutter wieder sehen - doch zu dem Preis, dass er die nächsten hundert Jahre als Kater rumhüpft.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures