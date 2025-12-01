Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Muttertag im anderen Reich

Paramount GlobalStaffel 2Folge 26
Muttertag im anderen Reich

Sabrina ... total verhext!

Folge 26: Muttertag im anderen Reich

21 Min.

Sabrina steht vor einer schweren Entscheidung. Die Hexenregeln besagen Folgendes: Will sie ihre leibliche Mutter treffen, dann muss sie ihre magischen Kräfte aufgeben. Denn diese würden die Mutter in eine Wachskugel verwandeln. Außerdem muss sie entscheiden, mit wem sie ausgehen will - mit Harvey oder Dashiell? Auch Salem ist nervös: Er möchte ebenfalls seine Mutter wieder sehen - doch zu dem Preis, dass er die nächsten hundert Jahre als Kater rumhüpft.

Paramount Global
