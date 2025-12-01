Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Wolke zehn

Paramount GlobalStaffel 6Folge 11
Wolke zehn

Wolke zehnJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 11: Wolke zehn

22 Min.

Sabrina ist völlig frustriert, denn ihre Karriere stagniert. Als schließlich auch noch Roxie Morgan in ihre Sendung holt und damit einen Riesenerfolg landet, ist Sabrina fertig mit den Nerven. Sie versucht, Roxie ihren Kummer mitzuteilen - leider erfolglos! Auch ihre Tanten schenken ihr kein Gehör. Da erinnert sich Sabrina an ihre Hexenfreundin Cathy im Anderen Reich, die ihr ein Spezialprogramm empfiehlt: eine Wellness-Reise auf Wolke Zehn - mit Erfolgsgarantie!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen