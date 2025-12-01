Sabrina ... total verhext!
Folge 7: Hex, Lügen und kein Video
21 Min.
Als Josh Sabrina ein Volontariat bei seiner Zeitung verschafft, wird sie der Starreporterin Rebecca zugeteilt. Diese scheint sich immer heftiger für Josh zu interessieren, worauf Sabrina beschließt, ihrem Freund eine Freundin zu verpassen: Sie überredet Roxie dazu, in der Redaktion als Joshs Freundin aufzutauchen, aber Rebecca lässt nicht locker. Doch dann sieht sie Sabrina und Josh knutschend in einem Café sitzen. Auch Hilda hat Probleme - beim Juwelen-Shopping im Alten Rom.

Alle 7 Staffeln und Folgen
