Sabrina ... total verhext!
Folge 5: Radio Chick-Chat
21 Min.
Sabrina und Roxie haben vom Adams College die einmalige Chance bekommen, sich als Radiomoderatorinnen zu beweisen. Doch Sabrina ist so aufgeregt, dass sie - trotz Zauberei - kläglich versagt und einsehen muss, dass Roxie als Moderatorin talentierter ist. Hilda und Zelda hingegen haben ihr Herz für einen umherstreunenden Hund entdeckt und rufen damit heftige Eifersuchtsanfälle bei Salem hervor. Schließlich soll Steffen, der Rächer, Salems Revier verteidigen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures