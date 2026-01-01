Sabrina ... total verhext!
Folge 9: Hexengeburtstag
22 Min.
Sabrina hat Geburtstag und lädt Josh zu einem Essen ins Haus ihrer Tanten ein. Doch plötzlich meldet sich die mächtige und böse Tante Irma aus dem anderen Reich, verhört Harvey und verwandelt Hilda, Zelda und Salem in kleine Schweinchen. Nun muss Sabrina Josh erst mal kurzfristig einfrieren, um ihre Tanten wieder in Menschen zu verwandeln. Währenddessen wartet Roxie sehnsüchtig auf den Besuch ihres Ex-Freundes, den Popstar Isaac Hanson - doch der lässt auf sich warten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures