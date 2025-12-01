Sabrina ... total verhext!
Folge 4: Mord im Halloween-Express
22 Min.Ab 6
Wieder einmal ist Halloween, und Sabrina lädt ihre Freunde zu einer Fahrt auf dem "Halloween Mystery-Zug" ein. Bald wird klar, dass es sich um eine Veranstaltung aus dem "Anderen Reich" handelt, denn als Sabrina kurz das Abteil verlässt, wird Josh ermordet. Sabrina erfährt von dem Steward, dass sie die Aufgabe hat, den Fall zu lösen. Falls sie scheitert, müssen sie und Josh für immer in diesem Zug bleiben. Doch mit Zeldas, Hildas und Salems Hilfe kann der Mord aufgeklärt werden.
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures