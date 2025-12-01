Sabrina ... total verhext!
Folge 8: Bescheidenheit ist eine Zier
21 Min.
Morgan ist pleite, und auch ihr Vater hat den Geldhahn zugedreht. Sabrina kann zwar Roxie und Miles dazu überreden, Morgan wenigstens das Geld für die Miete zu leihen. Doch als diese das Geld erneut für sündteure Dinge ausgibt, kommt es zum handfesten Krach zwischen den Freunden. Sabrina versucht nun, Morgans Verschwendungssucht mit einem "Bescheidenheitskuchen" zu kurieren. Aber der Zauber hält nur an, solange kein anderer von dem Kuchen isst - und das ist unvermeidlich!
Weitere Folgen in Staffel 6
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures