Sabrina ... total verhext!
Folge 18: Die Besserwisserin
22 Min.
Wieder einmal übertreibt es Sabrina mit ihren gut gemeinten Ratschlägen für ihre Freunde. Als sie schließlich erkennt, dass sie eine ewige "Besserwisserin" ist, beschließt sie, dass sich etwas ändern muss. Sie geht deshalb in Buddys Reparaturwerkstätte im Anderen Reich, der ihr auch prompt das "Besserwisser-Teil" ausbaut. Doch das hat schreckliche Folgen: Denn nun macht sich Sabrina überhaupt keine Sorgen mehr um ihre Freunde - auch wenn es dringend nötig wäre!
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures