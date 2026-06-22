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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Pferderennen in Ascot, Social Media, Inklusion

SAT.1Folge vom 22.06.2026
In der Sendung: Pferderennen in Ascot, Social Media, Inklusion

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 22.06.2026: In der Sendung: Pferderennen in Ascot, Social Media, Inklusion

44 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Beim traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot trifft sich die High Society - doch nicht immer sind die Pferde im Mittelpunkt. Außerdem: Neue Ideen für Altersgrenzen bei Social Media, Führerschein trotz Prüfungsangst und Inklusion in Deutschland.

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