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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Tierarztmangel über Bewegung im Alter bis hin zur Bahn-Gastronomie

SAT.1Folge vom 23.06.2026
Von Tierarztmangel über Bewegung im Alter bis hin zur Bahn-Gastronomie

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 23.06.2026: Von Tierarztmangel über Bewegung im Alter bis hin zur Bahn-Gastronomie

42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Warum Bewegung am Morgen besonders gut für den Körper ist und welche Tipps helfen, erfahren Sie hier. Außerdem: Tierarzt-Notstand auf dem Land, der Unterschied zwischen Pizza und Pinsa sowie die veränderte Bahn-Gastronomie nach dem Pommes-Aus.

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