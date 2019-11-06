Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Folge 24Jetzt kostenlos streamen
Schätze unterm Hammer
Folge 24: Folge 24
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute wird's musikalisch: Manuel Wegert hat nicht nur seine Frau Anne-Maria im Gepäck, sondern auch sein Grammophon der Firma Brunswick. Seit 10 Jahren ist der 36-Jährige im Besitz des funktionstüchtigen Musikgeräts, und nun soll es neuen Möbeln weichen. Manuel selbst hat dem Grammophon vor einiger Zeit einen neuen farblichen Anstrich gegeben - kommt das bei den Profihändlern gut an oder liegt es an Johannes Wallow, die Auktion in Fahrt zu bringen? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze unterm Hammer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins