Kabel EinsStaffel 1Folge 24vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute wird's musikalisch: Manuel Wegert hat nicht nur seine Frau Anne-Maria im Gepäck, sondern auch sein Grammophon der Firma Brunswick. Seit 10 Jahren ist der 36-Jährige im Besitz des funktionstüchtigen Musikgeräts, und nun soll es neuen Möbeln weichen. Manuel selbst hat dem Grammophon vor einiger Zeit einen neuen farblichen Anstrich gegeben - kommt das bei den Profihändlern gut an oder liegt es an Johannes Wallow, die Auktion in Fahrt zu bringen? Rechte: kabel eins

