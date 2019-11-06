Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 1 Folge 8 vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Prominenter Besuch im Kloster Walberberg bei Köln! Helene Fischer ist da! Aber nur aus Pappe - die junge Beamtin Mandy Behrendt (24) will ihren Pappaufsteller vom Schlagerstar zu Geld machen. Findet sich ein Abnehmer dafür? Auch die Louis Vuitton Tasche von Petra Krull (53) braucht einen neuen Besitzer. Wie hoch geht da der Preis? Wer freut sich am Ende über diesen Schatz? Johannes Wallow läuft zur Höchstform auf - denn er will immer den besten Preis für seine Kunden erzielen. Rechte: kabel eins

