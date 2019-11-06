Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Schätze unterm Hammer
Folge 8: Folge 8
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Prominenter Besuch im Kloster Walberberg bei Köln! Helene Fischer ist da! Aber nur aus Pappe - die junge Beamtin Mandy Behrendt (24) will ihren Pappaufsteller vom Schlagerstar zu Geld machen. Findet sich ein Abnehmer dafür? Auch die Louis Vuitton Tasche von Petra Krull (53) braucht einen neuen Besitzer. Wie hoch geht da der Preis? Wer freut sich am Ende über diesen Schatz? Johannes Wallow läuft zur Höchstform auf - denn er will immer den besten Preis für seine Kunden erzielen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze unterm Hammer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins