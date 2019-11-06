Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Jahn (46) möchte ihrer kranken Mutter einen letzten Wunsch erfüllen und ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters verkaufen: ein goldenes Besteckset. Kann sie das Tafelgold versilbern? Familienvater Martin Hoffmann (45) hofft auf das große Geld mit seinem kleinen Modellauto, denn seine Tochter soll einen Schreibtisch zur Einschulung bekommen. Die Emotionen kochen hoch - besonders bei der Besteck-Versteigerung. Rechte: kabel eins

