Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
44 Min.Ab 6
Matthias Grabmüller (37) möchte ein sehr besonderes Liebhaber-Teil unter den Hammer bringen. Er präsentiert Johannes Wallow und den fünf Profi-Händlern einen seltenen einarmigen Banditen aus den Niederlanden. Auf einen schönen Gewinn hofft auch Marc-André Teubner (38). Beim Möbelkauf entdeckte er zufällig im Empfangsbereich des Ladens ein altes Star Wars Sammelheft von "Panini". Rechte: kabel eins
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins