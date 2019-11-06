Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Bronzefigur eines Fischerjungen sorgt heute für die besonderen Momente. Andreas Schwietz (78) will das Geld vom Verkauf nicht für sich. Kann er mit seiner Lebensgeschichte die Profihändler erweichen oder muss er mit seiner Figur in die Auktion von Johannes Wallow? Unser Auktionator versucht die Preise in die Höhe zu treiben, damit seine Kunden ihre Träume verwirklichen können. Keine leichte Aufgabe! Und am Ende legt er sogar noch was drauf. Rechte: kabel eins

