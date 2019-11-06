Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 17: Folge 17
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute begutachtet Johannes Wallow die elektrische Rangierlokomotive der Firma "Märklin" von Besitzer Peter Maaß (65). Der alte Waggon befindet sich in einem tadellosen Zustand. Bei einem Gewinnspiel gewann Julian Jäger (23) eine Kamera-Drohne. Das Fluggerät ist noch unbenutzt in der Originalverpackung. Vom Erlös möchte er nach Sansibar. Weisen die Händler die Verkäufer in die Schranken, und muss der Auktionator den Verkaufspreis bei der Versteigerung in die Höhe treiben? Rechte: kabel eins
