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Schätze unterm Hammer

Kabel EinsStaffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9

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Schätze unterm Hammer

Folge 9: Folge 9

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute kommt Heinz Pötter (58) mit seiner Comicsammlung und einem schweren Schicksal zu Johannes Wallow. Der arbeitslose Rentner kann aufgrund eines Unfalls seinen Beruf als Bäcker nicht mehr ausüben und ist auf Hartz IV angewiesen. Acht Jahre trägt er nun schon dasselbe paar Schuhe und braucht dringend Physiotherapie für seinen Arm. Kann der Verkauf seiner "Lustigen Taschenbücher"-Sammlung dabei helfen? Johannes Wallow gibt alles, um möglichst viel Geld für Heinz rauszuholen. Rechte: kabel eins

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