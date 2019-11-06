Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze unterm Hammer

Kabel Eins Staffel 1 Folge 7 vom 06.11.2019
43 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Bei LEGO wird jeder Mann gleich wieder zum Kind. Auch Stefan Sander (44), der ein originalverpacktes "Herr der Ringe" LEGO-Set zu Johannes Wallow bringt, ist den kleinen Plastiksteinen verfallen. Aber wieviel ist das Set wirklich wert? Und: Auch das Smaragdcollier von Elke Sichelschmidt (56) ist kein wirklicher Kassenschlager. Sie hat es teuer in der Türkei gekauft und erhofft sich vom Erlös des Colliers einen Zuschuss zur Urlaubskasse. Rechte: kabel eins

