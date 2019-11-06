Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 7: Folge 7
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei LEGO wird jeder Mann gleich wieder zum Kind. Auch Stefan Sander (44), der ein originalverpacktes "Herr der Ringe" LEGO-Set zu Johannes Wallow bringt, ist den kleinen Plastiksteinen verfallen. Aber wieviel ist das Set wirklich wert? Und: Auch das Smaragdcollier von Elke Sichelschmidt (56) ist kein wirklicher Kassenschlager. Sie hat es teuer in der Türkei gekauft und erhofft sich vom Erlös des Colliers einen Zuschuss zur Urlaubskasse. Rechte: kabel eins
Schätze unterm Hammer
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins