Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Schicksal von Lkw-Fahrer Ala Elias (52) sorgt heute für Aufsehen. Er braucht so schnell es geht 15.000 Euro, um seinen Lkw-Führerschein neu zu machen und wieder arbeiten zu können. Er sammelt Modellfahrzeuge und will eine Sammlung von "Corgi Toys" an den Meistbietenden verkaufen. Doch sind die kleinen Fahrzeuge wirklich so viel wert? Was sagen die Händler zu Alas Preiswunsch? Und: Der Spielautomat "Stern von Monte Carlo" sorgt bei den Händlern für Rieseninteresse. Rechte: kabel eins

