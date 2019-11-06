Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schätze unterm Hammer

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10

Folge 10Jetzt kostenlos streamen

Schätze unterm Hammer

Folge 10: Folge 10

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der gelernte Maler Thomas Hügler (51) hat einen ganz besonderen Schatz dabei: Einen Jagdlappen - was das ist? Auf alle Fälle hat der Begriff "durch die Lappen gehen" damit was zu tun. Und auch von Dieter Dressia (73) kann man noch etwas lernen. Der Rentner restauriert alte Velo Solex Zweiräder. Mofas, mit dem Motor auf dem Vorderrad - absolute Liebhaber Stücke. Aber sind auch Liebhaber solcher Schätzchen unter den Händlern oder unter den Bietern in der Auktion? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze unterm Hammer
Kabel Eins

Schätze unterm Hammer

Alle 1 Staffeln und Folgen