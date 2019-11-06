Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 6: Folge 6
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Weltrekordhalterin zu Gast bei Johannes Wallow. Bettina Dorfmann (55) hat die weltgrößte Barbie-Sammlung. Sie möchte sich aber von zwei ihrer Lieblinge trennen, um neu zu investieren. Wie kommen die Barbies bei den Profihändlern an? Und: Andreas Eggermann (53) pokert hoch. Trotz gutem Angebot der Händler will er mit seiner Schlagzeuger-Statue unbedingt in die Auktion - hat er sich damit verzockt oder macht er richtig Geld? Rechte: kabel eins
Schätze unterm Hammer
