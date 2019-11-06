Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze unterm Hammer

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Radioshow bei Johannes Wallow! Holger Pflug (50), begeisterter Fan und Sammler, möchte sein altes Grundig Röhrenradio von 1960 veräußern und hofft auf Höchstpreise. Frank Lewalski (59) ist mit seiner Kreidler-Florett flott beim Kloster Walberberg vorgefahren - er will sein Moped in gute Hände geben. Das ist das Fachgebiet von Händler Norbert Edinger! Hat der Zweiradexperte Interesse, und einigen sich die beiden auf einen Preis? Rechte: kabel eins

